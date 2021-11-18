Материалы Bellingcat о вагнеровцах будут изучать в рамках расследования — Венедиктова

Материалы Bellingcat о спецоперации Украины по задержанию боевиков ЧВК Вагнера будут изучать украинские следственные органы в рамках расследования.

Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

– Расследование есть, оно проводится. Кого еще планирует допросить следствие, может точно сказать Государственное бюро расследований. Все материалы, обнародованные журналистами, мы всегда тщательно изучаем, всегда приобщаем к делу. Поэтому материалы этого расследования будут изучаться и приобщаться, – объяснила она.

Новое расследование Bellingcat

17 ноября журналисты-расследователи проекта Bellingcat и интернет-издание The Insider обнародовали расследование о спецоперации Украины по задержанию боевиков ЧВК Вагнера.

Расследователи в течение года занимались тем, что пытались установить обстоятельства уникальной спецоперации украинских спецслужб, в ходе которой планировалось задержать более 30 боевиков российской Частной военной компании (ЧВК) Вагнера, причастных к военным преступлениям на Востоке Украины.

Эта спецоперация не имела аналогов по своему масштабу и сложности. Она должна была завершиться принудительным приземлением самолета с вагнеровцами в Украине и их задержанием.

В первой части расследования говорится о том, как украинские разведчики вербовали боевиков ЧВК Вагнера и получили от них прямые доказательства их участия в военных преступлениях.

Вторая часть расследования посвящена тому, как спецоперацию перенесли, после чего вагнеровцов задержали силы КГБ Беларуси и передали их России, а не Украине.

Детали расследования Bellingcat о вагнеровцах – читайте в нашем материале.