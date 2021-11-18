В Европейском Союзе официально не предлагали Украине принять у себя мигрантов, пытающихся попасть из Беларуси в страны ЕС, в том числе и прорываясь через границу Польши.

Об этом заявил сегодня на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя недавнее заявление депутата немецкого Бундестага Нильса Шмида.

Последний предложил привлечь Украину к разрешению миграционного кризиса на польско-белорусской границе. Шмид выразил мнение, что мигранты могли бы находиться на территории нашей страны во время рассмотрения их заявок о предоставлении убежища в ЕС.

Комментируя это заявление, Кулеба подчеркнул, что это мнение отдельного политика, а на официальном уровне в Евросоюзе не выдвигалось никаких подобных предложений.

– Он (Нильc Шмид, — Ред.) что-то сказал, мы что-то прокомментировали. Тема закрыта. На переговорах в Брюсселе ни Европейская комиссия, ни представители стран-членов Европейского Союза никаких подобных предложений и ожиданий не озвучивали, — отметил Кулеба.

Он уточнил, что Украина сейчас работает с партнерами по Люблинскому треугольнику (Польшей и Литвой), а также с Европейской комиссией относительно разрешения миграционного кризиса и укрепления украинско-белорусской границы.

Кулеба напомнил, что накануне прошли переговоры президента Украины Владимира Зеленского и главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен относительно обустройства границы.

Ранее заявление депутата Бундестага от Социал-демократической партии Нильса Шмида прокомментировал секретарь СНБО Алексей Данилов. Он предложил социал-демократам разместить мигрантов у собя.

Следует отметить, что из-за миграционного кризиса Украина решила усилить охрану на границе с Беларусью и привлечь 8,5 тыс. военнослужащих Государственной пограничной службы, Нацгвардии и полицейских.

В СНБО называли миграционный кризис на польско-белорусской границе очередной спецоперацией России и подчеркивали, что Украина готовится к разным сценариям ее развития.