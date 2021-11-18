Украина вместе со своими западными партнерами работает над планом по сдерживанию агрессии России. Это комплексный план, состоящий из трех уровней.

Об этом рассказал журналистам министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, наша страна и ее международные партнеры одинаково интерпретируют угрозы со стороны РФ.

Кулеба добавил, что во время недавних визитов в Вашингтон и Брюссель разговаривал с партнерами о конкретных действиях по сдерживанию России.

– Россия активно демонстрирует, что рассматривает все возможные сценарии, включая военный. Поэтому речь идет не об “опасениях”, а о вполне реалистичной оценке угроз. Именно поэтому в Вашингтоне и Брюсселе я говорил с партнерами уже совсем не о том, есть ли угроза, или ее нет. Мы говорили о конкретных действиях и конкретном пакете сдерживания РФ от военных авантюр и дальнейших агрессивных действий, — отметил министр.

Он уточнил, что комплексный трехуровневый план сдерживания агрессии состоит из дипломатического, экономического и военно-оборонного уровней.

В рамках первого уровня (дипломатического) страны-партнеры должны обнародовать сильные и своевременные заявления в поддержку нашего государства (как публичные, так и непубличные).

Второй уровень плана – экономический – заключается во введении против России болезненных санкций, в том числе и против российского газопровода Северный поток-2.

– Второй уровень – экономический. Речь идет о новых и болезненных экономических ограничениях, которые могут быть введены в случае новых агрессивных действий России. Он должен иметь в себе удары в самые болезненные места, включая проект Северный поток-2, — рассказал Кулеба.

Третий уровень (военно-оборонный) заключается в укреплении обороноспособности Украины благодаря помощи международных партнеров. Речь идет о предоставлении вооружения, углублении сотрудничества в сфере разведки, повышении военного присутствия в Черном море и в воздухе.

Как подчеркнул Кулеба, в рамках этого пакета сдерживания российской агрессии каждая страна может предоставлять определенный вид поддержки Украине: кто-то передает оружие, другие делают важные заявления или готовят санкции.

– Этот трехуровневый пакет сдерживания наполняется разными партнерами в зависимости от их готовности и решительности. Кто-то готов предоставлять оружие, кто-то готов разрабатывать экономические меры, а кто-то готов делать сильные заявления. Все эти элементы мы ценим, и поддержка каждого партнера для нас важна, – объяснил Кулеба.

По словам главы МИД, Украина пытается консолидировать такой уровень международной поддержки, чтобы у Кремля вообще не возникало желания предпринимать какие-либо агрессивные действия.

Недавно в американских СМИ появилась информация о том, что Россия наращивает войска у украинской границы.

В Минобороны Украины такую информацию опровергали. В Офисе президента Украины также отмечали, что не имеют подтверждения информации о существенном наращивании войск РФ вблизи украинских границ.

Между тем, Германия и Франция предупредили РФ о последствиях агрессии против Украины. А глава Пентагона Ллойд Остин заверил, что США следят за действиями России у украинских границ.