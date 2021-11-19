Правоохранители проверяют, как произошла утечка документов и информации о деятельности специальных служб Украины. Речь идет об организации задержания боевиков Группа Вагнера.

По данным Государственного бюро расследований, в интернете появились документы о сведениях о планировании спецоперации Министерства обороны и Службы безопасности, направленной на задержание вагнеровцев.

Следователи проверят подлинность этих документов и установят военнослужащих, которые имели доступ к сведениям и могут быть причастны к утечке информации.

Прокуратура открыла уголовное производство по статье 328 (Разглашение сведений, составляющих государственную тайну, лицом, которому эти сведения были доверены или стали известны в связи с исполнением служебных обязанностей, при отсутствии признаков государственной измены или шпионажа) УК Украины.

Наибольшее наказание по части 1 статьи 328 предусматривает тюремное заключение на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет или без такого.

Задержание вагнеровцев

17 ноября проект Bellingcat и интернет-издание The Insider обнародовали результаты расследования о спецоперации Украины по задержанию боевиков ПИК Вагнера.

Расследователи около года пытались установить обстоятельства спецоперации спецслужб, во время которой в Украине планировали задержать более 30 российских боевиков, причастных к военным преступлениям на Донбассе.

Согласно плану, операция должна была завершиться принудительным приземлением самолета с вагнеровцами в Украине и их задержанием. Однако ее перенесли, а затем боевиков задержали в Беларуси.