Усиленные патрули круглосуточно отслеживают ситуацию на границе с Беларусью – Клименко

В Житомирской области работают усиленные общие патрули полицейских и пограничников, чтобы круглосуточно отслеживать ситуацию.

Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко, отметив, что именно в этом регионе у Украины есть более 250 км государственной границы с Республикой Беларусь.

Он добавил, что помочь правоохранителям могут и местные жители. Если в населенных пунктах появляются незнакомцы, лучше сразу сообщить об этом полиции.

Глава Нацполиции надеется, что среди местных жителей не будет тех, кто захочет организовать нелегальные переходы через границу. Он напомнил об уголовной ответственности и заверил, что полиция четко отслеживает такие действия.

Со своей стороны, министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что ситуация на границе Украины с Беларусью контролируемая и стабильная.

Он напомнил, что к охране границы привлекли авиацию МВД, среди которой 15 вертолетов, два самолета и 44 беспилотных летательных аппарата. Кроме того, были задействованы оперативные резервы Нацгвардии и Нацполиции.

По его словам, в случае агрессивных действий нарушителей украинской границы пограничники будут использовать специальные средства и оружие.

Фото: Игорь Клименко