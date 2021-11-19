Стало известно, кому отдадут изъятое у нардепа Кивы наградное оружие

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский подписал приказ о награждении двух бойцов Национальной гвардии Украины наградным оружием. Речь идет именно о том оружии, которым раньше был награжден народный депутат от партии Оппозиционная платформа — За жизнь Илья Кива.

Об этом глава МВД заявил с трибуны Верховной Рады в пятницу, 19 ноября, во время часа вопросов правительству.

Отвечая на вопрос о ситуации с наградным оружием Кивы и его дальнейшей судьбой, Монастырский сказал, что нардеп сдал его в полицию в четверг.

— Могу сказать, что сегодня я подписал приказ о награждении двух бойцов НГУ. И именно это оружие будет вручено сегодня этим героям, которые действительно имеют честь и право быть отмеченными от имени украинского государства высоким отличием, — уточнил Монастырский.

Оружие будет вручено командиру второго батальона оперативного назначения Сергею Сидорину, который с 2014 года принимал участие в боевых действиях. Ранее он обезвредил вражеский танк и получил осколочное ранение, а также вывел одно из подразделений, участвовавших в боевых действиях, из-под массового обстрела.

Еще одно наградное оружие получит командир первого батальона оперативного назначения Назарий Ясинский, который участвует в боевых действиях с 2014 года. Он участвовал в выявлении диверсионных групп и вывел многих бойцов из-под огня.

16 ноября стало известно, что Монастырский подписал приказ, которым лишил Илью Киву права на наградное оружие, которое ему выдали в 2015 году.

Основанием для такого решения стало “недостойное поведение и действия” нардепа, которые дискредитируют сам факт его награждения от имени украинского государства.

7 октября 2021 года Кива на фоне украинского флага поздравил президента страны-агрессора Владимира Путина с днем ​​рождения.

15 октября 2021 года, в день убийства проводника ОУН Степана Бандеры, он обнародовал видео, на котором стреляет из автомата и устраивает фейерверк. 6 ноября Кива из автомата расстрелял портреты, на которых, в частности, были изображены Степан Бандера и Роман Шухевич.