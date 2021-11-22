Президент Российской Федерации Владимир Путин действительно рассматривает возможность новой наступательной операции против Украины. Будут ли эти намерения реализованы – зависит от двух факторов.

Об этом рассказал в эфире одного из украинских телеканалов министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, двумя факторами, которые могут сдержать агрессию РФ, являются: сила и выдержка Украины и украинцев, а также мощная реакция международных партнеров.

– Новая наступательная операция, безусловно, является одной из опций, которая находится на рассмотрении руководства России и лично президента Путина. Задействует ли он эту опцию, будет зависеть от двух факторов. Первое – от силы и спокойствия, выдержки Украины. Мы должны – и общество, и государство – в ближайшие месяцы продемонстрировать максимальную эффективность, выдержку и не вестись ни на какие провокации ни внутри страны, ни в зоне конфликта. И второе – от скоординированности и силы действия наших партнеров. Над этими вещами мы работаем, — подчеркнул Кулеба.

Он призвал украинцев в ближайшие месяцы не паниковать, однако сохранять бдительность и не поддаваться на провокации, в том числе и в информационном пространстве.

Кулеба напомнил, что Украина фактически находится в состоянии масштабного вооруженного конфликта с Россией с 2014 года.

– У нас временно оккупированы Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. У нас непрерывно ведутся дезинформационные кампании внутри страны. Есть попытки дестабилизации общества, дестабилизации внутриполитической ситуации, инспирированные извне. Это тоже война: да, пушки не стреляют, но страну подвешивают изнутри, – объяснил министр.

По словам Кулебы, главная цель РФ состоит в том, чтобы сделать Украину максимально слабой. Эти планы Кремль пытается реализовать через дестабилизацию нашей страны изнутри, а также блокирование сотрудничества с другими странами в оборонной сфере (чтобы Украина не получала современное оружие, технологии и разведывательные данные).

Что известно о наращивании войск РФ у украинских границ

В конце октября и начале ноября ряд западных СМИ обнародовали данные о стягивании российских войск к границам Украины. В частности, отмечалось, что Россия перебрасывает все большее количество боевых танков к границам с Украиной.

В Минобороны Украины такие данные СМИ изначально опровергли, заявив, что не фиксируют нетипичное увеличение войск РФ у границ.

Однако впоследствии заместитель министра обороны Анна Маляр отметила, что у Украины нет разногласий с разведками стран-партнеров по ситуации на границе с Россией. Она также подчеркнула, что украинская армия находится в постоянной боевой готовности.

По словам начальника Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова, военные маневры РФ у границ Украины будут находиться на пике в январе 2022 года.

Глава Пентагона Ллойд Остин заверил, что США следят за действиями России у украинских границ. США могут ввести ряд жестких санкций в случае вторжения РФ в Украину.

В то же время, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что Североатлантический Альянс готов реагировать в случае изменения ситуации на украинско-российской границе.