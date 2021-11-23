Западные партнеры поддерживают территориальную целостность и суверенитет Украины — Резников

Коллеги министра обороны Алексея Резникова из Великобритании и США заверили его в безусловной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

Об этом он сообщил в эфире программы Свобода слова на ICTV.

– Мы говорили о том, что выражать обеспокоенность и беспокойство нет времени. Меня заверили в безусловной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Также меня заверили, что проходят очень серьезные консультации между другими партнерами стран Североатлантического альянса и Европейского Союза о готовности предпринимать решительные шаги на опережения, — отметил он.

Алексей Резников добавил, что это касается политических и экономических шагов, в частности определенной помощи Украине. По его словам, наши американские партнеры посылают четкие сигналы, что российская агрессия и прямое вторжение на территорию Украины будет дорого стоить Кремлю.

На днях начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью американскому изданию Military Times сообщил, что Россия сконцентрировала возле границ Украины более 92 тыс. войск.

По его словам, она может осуществить атаку на нашу страну в конце января – начале февраля 2022 года.

Со своей стороны государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты обеспокоены необычной военной активностью России возле государственной границы Украины. В связи с этим Вашингтон уже провел консультации с европейскими партнерами.

В то же время генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заверил, что Североатлантический союз также внимательно следит за происходящим. По его словам, в НАТО готовы реагировать в случае изменения ситуации на украинско-российской границе.