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Факты / Украина / Политика

Критические приоритеты Украины – Минобороны о защите воздушного и водного пространства

Татьяна Забожко редактор ленты
Олексій Резніков

Министр обороны Украины Александр Резников провел переговоры с коллегами из Великобритании и США о поддержке воздушного и водного пространства Украины от возможной угрозы.

Об этом глава ведомства сообщил во время эфира Свободы слова на ICTV.

– Небо и вода – это два направления, которые критически нуждаются в развитии для защиты, – констатировал Алексей Резников.

Так, в этом направлении с британской стороной на позапрошлой неделе уже подписано Рамочное соглашение.

– Сейчас уже предусмотрено ее наполнение четырьмя контрактами (в поддержку ракетной программы, военно-морских баз и базы кораблей). Это открытая информация, поэтому ничего секретного не говорю, – уточнил Алексей Резников.

Что касается воздушной обороны, то иностранные партнеры пообещали помочь с экспертной оценкой потребностей Украины.

– После этого мы сможем развивать воздушную оборону и собственными силами, и благодаря партнерам, – подчеркнул министр обороны.

Именно эти два направления, говорит Алексей Резников, являются критическими приоритетами Украины.

Фото: УНИАН

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