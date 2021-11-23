Семь из 22: количество подсанкционных чиновников времен Януковича уменьшилось

Под санкциями Европейского Союза находятся семь человек из окружения бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Хотя в 2014 году под ограничения попали 22 экс-чиновника. Об этом сообщила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.

Она объяснила, что не все начатые в 2014 году производства были перспективными и снятие ограничительных мер вполне закономерно.

— Сейчас в отношении бывших чиновников украинскими правоохранительными органами осуществляется досудебное расследование в 20 уголовных производствах, 8 из которых расследуются ГБР, 7 — НАБУ, 3 — Нацполицией, 2 — СБУ. Многие остановлены из-за розыска подозреваемых, у других сбор доказательств продолжается, есть дела на финальной стадии следствия, а также на стадии ознакомления сторон с материалами расследования, от скорости которого зависит время передачи их в суд. Важны для сохранения санкций именно приговоры, – добавила генпрокурор.

По словам Ирины Венедиктовой, в уголовных производствах в отношении экс-чиновников, в том числе и тех, санкции против которых ЕС отменил, наложен арест на значительное количество активов в Украине, Швейцарской Конфедерации, Княжестве Лихтенштейн и Латвийской Республике.

Среди них более $119 млн, более 74 млн швейцарских франков и 172 млн грн денежных средств, корпоративные права на 776 млн грн, 36 объектов недвижимости, историко-культурные ценности.

Генпрокурор убеждена, что ключевые лица, причастные к незаконному присвоению государственных средств Украины и нарушениям прав человека, должны оставаться под санкциями. Их нужно привлечь к уголовной ответственности, а причиненный ими ущерб возместить.

Поэтому украинские правоохранители поддерживают связь с Европейской службой внешней деятельности для сохранения санкций.