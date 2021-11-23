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Факты / Украина / Политика

Украина имеет двухпартийную поддержку Соединенных Штатов – Атлантический совет США

Татьяна Забожко редактор ленты
старший науковий співробітник Атлантичної ради США Адріан Каратницький

Украину поддерживают аналитические институты, а также Сенат и Конгресс США.

Об этом в эфире Свободы слова на ICTV сообщил старший научный сотрудник Атлантического совета США Адриан Каратницкий.

– Есть стальная сильная поддержка Украины. И она очень многогранная благодаря поддержке аналитических институтов, Сената и Конгресса США, – считает Адриан Каратницкий.

Способствует этому, уверен научный сотрудник Атлантического совета США, работа отдельных дипломатов.

Положительно на отношении к Украине сказался также недавний визит министра иностранных дел Дмитрия Кулебы и министра обороны Алексея Резникова.

– Все это вместе работает в пользу украинских интересов. Не говорю, что все идеально, но Украина может рассчитывать на поддержку, даже когда мы видим определенные недоработки администрации Байдена, – отмечает Адриан Каратницкий.

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