Украину поддерживают аналитические институты, а также Сенат и Конгресс США.
Об этом в эфире Свободы слова на ICTV сообщил старший научный сотрудник Атлантического совета США Адриан Каратницкий.
– Есть стальная сильная поддержка Украины. И она очень многогранная благодаря поддержке аналитических институтов, Сената и Конгресса США, – считает Адриан Каратницкий.
Способствует этому, уверен научный сотрудник Атлантического совета США, работа отдельных дипломатов.
Положительно на отношении к Украине сказался также недавний визит министра иностранных дел Дмитрия Кулебы и министра обороны Алексея Резникова.
– Все это вместе работает в пользу украинских интересов. Не говорю, что все идеально, но Украина может рассчитывать на поддержку, даже когда мы видим определенные недоработки администрации Байдена, – отмечает Адриан Каратницкий.