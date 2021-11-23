Украину поддерживают аналитические институты, а также Сенат и Конгресс США.

Об этом в эфире Свободы слова на ICTV сообщил старший научный сотрудник Атлантического совета США Адриан Каратницкий.

– Есть стальная сильная поддержка Украины. И она очень многогранная благодаря поддержке аналитических институтов, Сената и Конгресса США, – считает Адриан Каратницкий.

Способствует этому, уверен научный сотрудник Атлантического совета США, работа отдельных дипломатов.

Положительно на отношении к Украине сказался также недавний визит министра иностранных дел Дмитрия Кулебы и министра обороны Алексея Резникова.