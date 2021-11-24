Мэр Одессы Геннадий Труханов внес залог по делу САП и НБУ о создании и функционировании преступной организации в городе.

Сумму в размере 30 млн грн мэр Одессы перечислил вечером 23 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Высшего антикоррупционного суда (ВАКС).

17 ноября апелляционный суд рассмотрел жалобу Труханова о мере пресечения в виде залога и оставил сумму такой, как установил ВАКС.

Тогда защита мэра сообщала, что у него нет денег для внесения залога, а подозрение САП и НБУ не доказано.

Напомним, мэра Одессы Геннадия Труханова и еще 16 человек подозревают в создании преступной организации и нанесении ущерба городу в размере 689 млн грн.

По данным следствия, в течение 2016-2019 годов злоумышленники завладели бюджетными средствами и земельными участками в Одессе. В частную собственность перешли 15,9 га земли.

6 октября генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала подозрение Геннадию Труханову и еще четырем чиновникам.

11 октября ВАКС избрал меру пресечения подозреваемому в виде личного обязательства и залога в размере 30 млн грн.

Детективы НАБУ и прокуроры САП просили арестовать мэра и определить альтернативой залог в размере 120 млн грн.

Источник: Суспільне