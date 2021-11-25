Представительница миссии США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Кортни Остриен выразила обеспокоенность сообщениями о необычной военной активности России на украинской границе и заявила, что если РФ совершит новый акт агрессии против Украины, то Соединенные Штаты вынуждены будут отреагировать на это.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальной странице миссии.

– Если Россия предпримет дальнейшие агрессивные действия против Украины, мы полны решимости отреагировать соответствующим образом в координации с союзниками и партнерами, – отметила Остриен.

США призвали РФ прекратить агрессию, соблюдать режим прекращения огня, выполнить свои Минские обязательства и вывести свои войска с суверенной территории Украины.

Кортни Остриен сообщила, что Штаты продолжают получать сообщения о серьезных нарушениях в оккупированном Россией Крыму.

Она призвала освободить всех политзаключенных в РФ украинцев.

– Хотя мы приветствуем известие о том, что российские оккупационные власти в Крыму освободили во вторник адвоката Эдема Семедляева, мы потрясены тем, что те же власти задержали 31 из 150 крымских татар, ожидавших встречи с Семедляевым возле следственного изолятора, где он содержался. Мы призываем к их немедленному освобождению, – подчеркнула представительница миссии.

Ранее в НАТО также призвали Россию снизить напряжение у украинской границы.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что РФ не удастся взорвать архитектуру безопасности в регионе благодаря выдержке и силе Украины, а также – скоординированности реакции мира.

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Источник: U.S. Mission OSCE

Фото: U.S. Mission OSCE