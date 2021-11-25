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Факты / Украина / Политика

В Раде планируют создать Парламентский бюджетный офис: чем будет заниматься

Валентина Летяк редактор ленты
Олександр Корнієнко

Независимый анализ законопроекта о бюджете, текущего состояния бюджета и фискальной политики, а также других документов по финансовым и экономическим вопросам – эти функции будет выполнять Парламентский бюджетный офис, создание которого рассматривает Верховная Рада.

Об этом сообщил первый вице-спикер парламента Александр Корниенко в ходе встречи с представителями Европейского инвестиционного банка.

По его мнению, создание такого органа крайне важно, поскольку даже беглый анализ бюджетов на следующий год, прогнозирование финансовой стратегии будут полезными для Украины.

В то же время Корниенко назвал три блока вопросов, связанных с созданием Парламентского бюджетного офиса.

– Во-первых, юридическая сторона дела: как это будет встраиваться в законодательство, учитывая, что у нас есть Бюджетный кодекс и Бюджетная декларация, которые уже сформированы, есть Счетная палата. Желательно, чтобы все наши юридические вопросы мы решили без изменений Конституции, – подчеркнул политик.

По его словам, важны также организационные вопросы – будут ли привлекаться представители других стран, а также учредительные – будет ли присутствие представителей оппозиции, как будет формироваться орган.

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Источник: Верховная Рада

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