Украина ждет от Германии плана действий на случай новой агрессии РФ – посол

Новое правительство Германии должно четко сформулировать, что будет делать в случае новой агрессии России против Украины.

Об этом заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

– Мы призываем правительство ФРГ сразу же после его инаугурации четко сформулировать кодекс последствий, которые неизбежно повлечет за собой новая военная интервенция РФ, в частности введение полного эмбарго на импорт российских энергоносителей и международная изоляция Кремля, – подчеркнул дипломат.

По его словам, Украина также ожидает от Германии нового курса по реинтеграции Крыма, поскольку сейчас недостаточно только непризнания оккупации полуострова – нужен четкий план действий Берлина.

24 ноября стало известно, что лидер Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц заменит Ангелу Меркель на должности федерального канцлера Германии.

Три партии, которые прошли в Бундестаг, договорились о создании правящей коалиции.

В соглашении она изложила свои требования к России: вернуть Украине Крымский полуостров и прекратить войну на Донбассе.