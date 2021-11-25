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Факты / Украина / Политика

Украина ждет от Германии плана действий на случай новой агрессии РФ – посол

Валентина Летяк редактор ленты
Андрій Мельник - посол України у Німеччині

Новое правительство Германии должно четко сформулировать, что будет делать в случае новой агрессии России против Украины.

Об этом заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

– Мы призываем правительство ФРГ сразу же после его инаугурации четко сформулировать кодекс последствий, которые неизбежно повлечет за собой новая военная интервенция РФ, в частности введение полного эмбарго на импорт российских энергоносителей и международная изоляция Кремля, – подчеркнул дипломат.

По его словам, Украина также ожидает от Германии нового курса по реинтеграции Крыма, поскольку сейчас недостаточно только непризнания оккупации полуострова – нужен четкий план действий Берлина.

24 ноября стало известно, что лидер Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц заменит Ангелу Меркель на должности федерального канцлера Германии.

Три партии, которые прошли в Бундестаг, договорились о создании правящей коалиции.

В соглашении она изложила свои требования к России: вернуть Украине Крымский полуостров и прекратить войну на Донбассе.

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Канцлером Германии становится социал-демократ Олаф Шольц

Источник: РБК-Украина

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