Пресс-конференция Владимира Зеленского начнется 26 ноября в 12.00 и продлится три часа.

Она посвящена экватору каденции главы государства. Из-за ограниченного количества людей в связи с коронавирусными ограничениями пресс-конференцию Зеленского 2021 можно смотреть онлайн.

Пресс-конференция Зеленского 2021 — онлайн

К участию в пресс-конференции приглашены журналисты из 30 ведущих всеукраинских и международных СМИ. У каждого из них будет возможность задать Владимиру Зеленскому свой вопрос и получить исчерпывающий ответ.

Во время пресс-конференции Зеленского 2021 будут освещены различные актуальные и общественно важные темы. Среди них проведение реформ в Украине, ситуация на востоке страны и достижение мира, энергетическая безопасность и тарифы, экономическая стабильность, борьба с пандемией коронавируса.

20 мая этого года Владимир Зеленский уже давал большую пресс-конференцию по итогам двух лет его каденции.

Тогда глава государства обсудил с журналистами целый ряд важных вопросов и ключевые направления работы. В частности, президент назвал приоритеты для развития страны, рассказал, когда закончится эпоха бедности, вспомнил о России, Донбассе, строительстве Северного потока-2, резонансном деле Шеремета, а еще рассказал, думает ли о втором президентском сроке.