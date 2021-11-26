26 ноября президент Украины Владимир Зеленский созвал пресс-конференцию по случаю экватора своей каденции.

Беседа, которая должна была длиться три часа, растянулась на пять с половиной. За это время глава государства сделал несколько громких и эмоциональных заявлений.

Чтобы дать им оценку и определить, какой была общая тональность разговора, Факты ICTV обратились к политологам Владимиру Фесенко и Игорю Рейтеровичу.

Формат общения с журналистами

Тот факт, что встреча состоялась, эксперты в целом оценивают одобрительно. Но осталось много вопросов к формату общения с журналистами.

– Нападения президента в сторону представителей тех или иных средств массовой информации свидетельствуют, мягко говоря, о слабой и неправильной позиции со стороны главы государства. Потому что делать виновными журналистов в проблемах, которые есть в стране, – это перекладывание ответственности с себя и своего ближайшего окружения, – считает Игорь Рейтерович.

Акцентировал внимание на “определенных деформациях во время пресс-конференции” и Владимир Фесенко.

– Иногда общение между президентом и отдельными журналистами переходило в излишне эмоционально конфликтную плоскость. Это главный минус этой пресс-конференции. На будущее президентской команде надо сделать необходимые выводы, как тактически и технологически избегать таких ситуаций. Потому что нас интересует содержание, а не какие-то личные выяснения отношений, – отмечает политолог.

Подготовка государственного переворота и Ахметов

Во время пресс-конференции президент сообщил, что есть агентурная информация и аудиозаписи, где представители России обсуждают с представителями Украины подготовку государственного переворота 1-2 декабря и участие в этом бизнесмена Рината Ахметова.

Оба эксперта уверены: прежде всего, информация о возможном государственном перевороте должна звучать не из уст президента, а от правоохранительных органов.

– Я не верю в версии о государственном перевороте, которые озвучивает президент. Материалы, которые бы свидетельствовали о возможности переворота, должны озвучивать правоохранительные органы. По моему убеждению, здесь больше речь шла о нарастании недовольства среди граждан, которые могут выйти на улицу, поэтому в Офисе президента решили действовать на опережение, – говорит Игорь Рейтерович.

Политолог считает, что историю с государственным переворотом общество не воспримет. Тем более странной является дата, которая имеет привязку к выступлению президента в Верховной Раде.

– Это выглядело, будто информационная заготовка, чтобы “перебить” историю с вагнеровцами и сразу захватить внимание этой инициативой, которую потом максимально “раскручивать”, – говорит Рейтерович.

Владимир Фесенко тоже считает, что такие заявления должны звучать от Службы безопасности Украины.

– Однако сам термин государственный переворот – очень сильный. Скорее всего, речь идет о попытках политической дестабилизации, провоцировании политического кризиса. Почему 1 декабря? Потому что на этот день запланирована массовая протестная акция, к тому же, там должны требовать импичмента президента, – отмечает Владимир Фесенко.

Однако рисков провокаций со стороны агентов российских спецслужб политолог опасается.

– Издание CNN опубликовало информацию о том, что спецслужбы США передали украинским коллегам информацию о провокациях, которые готовит ФСБ против президента Владимира Зеленского и его Офиса с целью дестабилизации, – отмечает эксперт.

Риски со стороны РФ существуют, добавляет политолог. И это не просто традиционное давление, когда Россия гремит оружием, демонстрирует военные мышцы и давит на Запад и Украину.

Однако военная операция со стороны России, по его убеждению, возможна только в случае, если в Украине возникнет острый политический кризис. И тогда, возможно, в других формах, может повториться история 2014 года.

Именно поэтому организаторов и участников декабрьской акции Владимир Фесенко предостерегает от провокаций, потому что это будет только на пользу внешнему врагу.

“Привет” Ахметову

Игорю Рейтеровичу, в частности, показалось, что история с государственным переворотом является попыткой передать Ринату Ахметову определенный привет.

– Я считаю, что это привет не с позиции силы, а с позиции слабости. Президент и его ближайшее окружение поняли, что в этом противостоянии они не выйдут победителями, поэтому предложили такой себе компромисс за намек, – говорит эксперт.

Об этом свидетельствует, в частности, тезис о том, что президент сначала даже защищал Ахметова, говоря, что это окружение олигарха пытается его сбить с толку.

– Такими заявлениями Зеленский, по большому счету, сегодня даже обвалил часть бизнес-империи Ахметова, потому что мы видели ситуацию на рынках акций. А еще, мне кажется, что люди, которые занимаются крупным бизнесом, в принципе такие вещи не прощают. Поэтому мы получили только дальнейшее обострение, – уверен Игорь Рейтерович.

То, что президент сделал намеки и направил определенные превентивные политические сигналы Ринату Ахметову, согласен и Владимир Фесенко.

– Таким образом президент определил для Ахметова красные линии. Одно дело – информационные войны, другое дело – переход к открытой политической войне, что недопустимо. Кроме того, такие заявления являются подтверждением того, что сейчас отношения между президентом страны и главным олигархом страны находятся в конфликтной фазе, – констатирует эксперт.

Спецоперация по задержанию вагнеровцев

Главным риском этой истории, по убеждению экспертов, является то, что скандалы лишь усиливают напряжение и взаимную ненависть.

– Пресс-конференция и комментарии по поводу дела вагнеровцев в частности сыграют больше в минус, чем в плюс, Зеленскому. Поскольку сегодня Офис президента создал четвертую версию спецоперации, которая противоречит трем предыдущим, о том, что виноват во всем начальник Главного управления разведки Минобороны 2016-2020 годов Василий Бурба. Это перекладывание ответственности на плечи других, – уверяет Игорь Рейтерович.

По его убеждению, технологически правильно президенту было сказать, что он открыт к вопросам и расследованию и отстранить Андрея Ермака на время проведения расследования. Президент взамен этого не сделал, а наоборот поддержал главу Офиса президента.

Не услышало общество и ответа на вопрос, какие позиции в стране занимает Андрей Ермак и почему этот человек, не имея формальных полномочий, имеет такое неформальное влияние.

Таким образом власть здесь заняла позицию глухой обороны, говорит эксперт.

Владимир Фесенко отмечает, что во время пресс-конференции страна увидела сильную негативную эмоцию от главы государства до Бурбы.

– Президента даже фамилия Бурбы заводит сразу. Он сделал много намеков. К ним, думаю, надо относиться достаточно серьезно. Другое дело, что они нуждаются в дополнительной информации и пояснений, в частности, со стороны спецслужб, – говорит политолог.

В целом, комментируя ситуацию со срывом спецоперации с задержанием вагнеровцев, Владимир Фесенко констатирует: страна может критиковать решение президента, оно может не нравиться, но это было его политическое решение.

– То, в каком виде спецоперация готовилась, могла спровоцировать проблемы с Турцией, потому что был вовлечен их самолет. Был риск захвата самолета вагнеровцами. Хоть оружия у них не было, но это люди с военным опытом, их была бы большая группа в одном самолете. Это риск огромный, – отмечает политолог.

Поэтому саму спецоперацию он называет эффектной, но рискованной.

– По датам совпадает, что здесь надо было выбирать: или эффектная, но рискованное спецоперация, или политическое решение о перемирии. Президент выбрал перемирие. Для него это на тот момент было важнее, – отмечает Владимир Фесенко.

Последствия для Василия Бурбы

Игорь Рейтерович считает, что у Василия Бурбы после этой пресс-конференции появились неплохие стартовые возможности для продвижения в политике:

– Обвинения были политического характера и свидетельствуют о том, что президент фактически признал, что, по его версии, значительный период времени он не контролировал процессы, которые происходили в сфере специальных служб и внешней разведки.

По мнению Владимира Фесенко, комментарии Зеленского относительно Бурбы были продиктованы взаимными оскорблениями.

– У Бурбы есть обида на Зеленского, и его можно понять. Он готовил эту операции и ее остановили. У него есть обида на это, он это сейчас не скрывает и атакует президента. У президента – ответ на атаку. Однако такие взаимные политические разборки, а также утечки информации о деятельности наших спецслужб не идут на пользу нашему государству, – сообщает политолог.

По его убеждению, главный вывод, который надо сделать на будущее, – это то, что претензии и критика могут быть, но надо действовать в рамках протоколов, которые ограничивают информацию о деятельности спецслужб, чтобы не навредить стране.

Общая тональность пресс-конференции

Игорь Рейтерович утверждает: 26 ноября во время пресс-конференции подавляющее большинство граждан Украины, экспертов и представителей различных политических сил, к сожалению, не услышали ответы на те вопросы, которые волновали страну в последнее время.

– В вопросах с вагнергейтом, экономическими проблемами и энергетическим кризисом было много ответов со стороны президента, но очень мало конкретики, поэтому мы не услышали ответы на какие-то прямые вопросы. И, я думаю, что эти темы не сойдут с повестки дня и будут обсуждаться в дальнейшем, – говорит он.

Стоит сказать и о том, что квинтэссенцией пресс-марафона стала фраза о том, что президент что-то должен только своим детям.