Мне стыдно за этот эпизод: Зеленский о спецоперации по вагнеровцам

Во время пресс-конференции 26 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему стыдно за спецоперацию по задержанию вагнеровцев.

— Мне стыдно за этот эпизод в жизни разведки выдающихся разведчиков Украины… И я говорю, что мы были слабы в этой операции.

По словам Зеленского, Украину “втянули” в эту спецоперацию, и она была непродуманной детально.

Президент обвинил бывшего главу Главного управления разведки Василия Бурбу в разглашении секретной информации о спецоперации.

По словам Зеленского, этим Бурба нарушает украинское законодательство. Зеленский рассказал, что Бурба хотел втянуть Украину в большой скандал с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

— Когда он понял (Бурба, — Ред.), что его идеи были “хлопнуты” и расколоты Россией, он решил слить эту информацию. И мы с вами прекрасно понимаем, через кого в СМИ Украины он ее слил.

Дополняется…