Сейчас причин нет: Зеленский об увольнении главы НБУ Шевченко

Во время пресс-конференции президент Владимир Зеленский сообщил, что пока не видит причин для увольнения главы Национального банка Кирилла Шевченко.

На вопрос, может ли произойти это увольнение через месяц, глава государства сказал, что сейчас не может дать точного ответа.

Владимир Зеленский прокомментировал тезис из обновленного меморандума МВФ о снижении качества кадров в Нацбанке. По словам президента, к изучению этого вопроса можно вернуться, когда Украина пройдет сложный период в экономике.

– Сегодня я считаю, что та ситуация, которая у нас есть — а у нас экономика, отопительный период, деньги, рынки — должна оставаться в этом формате. А когда мы пройдем этот период, будем разбираться с проблемами, – добавил он.

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