Резников объяснил, зачем РФ создает истерию о возможном наступлении на Украину

Распространение информации об угрозе эскалации между Россией и Украиной является информационной войной. Она направлена ​​на то, чтобы оправдать возможную агрессию против нашей страны.

Об этом в эфире программы Право на власть сообщил министр обороны Алексей Резников. Он отметил, что все месседжи, звучащие из кремлевских рупоров, направленные на внутреннюю аудиторию.

– Они сегодня накручивают истерию именно в своей среде, для своего русского народа, чтобы иметь возможность оправдать возможную агрессию, которую, возможно, они захотят совершить, – отметил Резников.

Алексей Резников напомнил, что гибридная война идет с 2014 года. Он отметил, что она имеет разные проявления, но одним из ее основных элементов является информационная война, которая происходит сейчас. Цель этой информационной кампании Российской Федерации – дестабилизация в Украине.

Кроме того, по мнению министра обороны, сегодня происходит проверка демократического мира на устойчивость и способность противостоять агрессивной политике РФ.

Ранее Алексей Резников уже говорил, что Российская Федерация дестабилизирует ситуацию в Украине на информационном и дипломатическом фронтах.

По его мнению, информационные атаки Москвы призваны провоцировать панику для дестабилизации ситуации внутри Украины. Бонусом Россия дестабилизирует ситуацию в Европе.