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Факты / Украина / Политика

Слово за обществом и семьей: Зеленский о втором президентском сроке

Мария Степанюк редактор ленты
Володимир Зеленський

Владимир Зеленский отметил, что то, пойдет ли он на второй президентский срок, будет решать общество. Об этом он заявил во время пресс-конференции 26 ноября.

– Это решение не будет связано с форматом будущей коалиции. Это будет связано с поддержкой моей личности народом Украины.

Он рассказал, что когда он выходит на улицу, то понимает, как к нему относятся люди “за что-то говорят спасибо, а где-то указывают на ошибки”.

– У меня есть диалог. Люди открыто мне об этом говорят — поддерживают меня или нет. Тогда только я буду думать, идти или нет на второй срок. И буду принимать это решение с семьей, — добавил он.

Глава государства добавил, что будет советоваться со своими детьми, поскольку “они страдают из-за его должности”.

В начале октября Владимир Зеленский заявил, что еще ничего не решил по поводу баллотирования на второй президентский срок. Он отметил, что во время своей каденции хочет успеть все, что обещал.

В то же время, по словам главы государства, это не значит, что если он успеет все сделать за четыре с половиной года, то за полгода до завершения каденции уйдет.

Фото: Офис президента

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