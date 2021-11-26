Владимир Зеленский отметил, что то, пойдет ли он на второй президентский срок, будет решать общество. Об этом он заявил во время пресс-конференции 26 ноября.

– Это решение не будет связано с форматом будущей коалиции. Это будет связано с поддержкой моей личности народом Украины.

Он рассказал, что когда он выходит на улицу, то понимает, как к нему относятся люди “за что-то говорят спасибо, а где-то указывают на ошибки”.

– У меня есть диалог. Люди открыто мне об этом говорят — поддерживают меня или нет. Тогда только я буду думать, идти или нет на второй срок. И буду принимать это решение с семьей, — добавил он.

Глава государства добавил, что будет советоваться со своими детьми, поскольку “они страдают из-за его должности”.

В начале октября Владимир Зеленский заявил, что еще ничего не решил по поводу баллотирования на второй президентский срок. Он отметил, что во время своей каденции хочет успеть все, что обещал.

В то же время, по словам главы государства, это не значит, что если он успеет все сделать за четыре с половиной года, то за полгода до завершения каденции уйдет.