В понедельник, 29 ноября, в Колонном зале Киевской городской государственной администрации состоится прощание с бывшим мэром Киева Александром Омельченко.

Учреждение находится по адресу улица Крещатик, 36 в Киеве. Об этом говорится в сообщении КГГА в социальной сети Facebook.

На втором этаже в Колонном зале КГГА состоится церемония прощания. Она начнется в 10.00 и продлится до 13.00.

В КГГА отметили, что во время мероприятия будут придерживаться санитарных норм и карантинных ограничений. На входе в помещение учреждения будут проверять наличие зеленого сертификата вакцинации, документа о выздоровлении от Covid-19, отрицательного ПЦР или экспресс-теста на определение антигена, действующего в течение 72 часов.

Для соблюдения противоэпидемических ограничений в Колонный зал КГГА будут допускать группы людей в определенном количестве.

Что известно о смерти Омельченко

25 ноября бывший мэр Киева Александр Омельченко умер в возрасте 83 лет от осложнений после коронавируса. Последний месяц он лечился в заведении здравоохранения. Омельченко занимал должность главы столицы с 1996 до 2006 годов.