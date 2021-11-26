Давления на Верховную Раду и Кабмин со стороны Офиса президента нет — Зеленский

Давления на Верховную Раду или Кабинет министров со стороны Офиса президента нет. В этом во время пресс-конференции заверил президент Владимир Зеленский.

— Давления на Верховную Раду нет, поскольку я не встречаюсь с лидерами других фракций. Иногда есть разговоры о поддержке или неподдержке того или иного закона, но, по моему мнению, это обычная парламентская работа, — отметил глава государства.

В качестве примера таких разговоров Владимир Зеленский назвал обсуждение и принятие государственного бюджета, закона о земельной реформе и так далее.

Но президент уточнил, что такие разговоры преимущественно проводит глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.

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