Владимир Зеленский рассказал, что в Украине необходимо быстро провести реформу термомодернизации всех многоэтажных домов.

По его словам, для этого в Офис президента и Министерство экономики взяли специальных людей, которые будут заниматься только этим вопросом.

Реформа термомодернизации для государства обойдется в 300 млрд грн, но таких денег в Украине пока нет. В ближайшие три года сумма составит около 100 млрд грн.

— Это очень сложная реформа, таких объемов никогда не было, таких на сегодняшний день объемов денег в Украине нет. Я считаю, что для меня и для будущей власти – это единственный выход, и единственная важнейшая реформа по энергонезависимости государства. Мы продемонстрируем очень серьезный шаг по термомодернизации.

Зеленский рассказал, что на этом примере будет показано, что термомодернизированные дома потребляют в два раза меньше газа.

– Если мы будем двигаться с командой, как мы двигаемся с дорогами, мы должны расписать эту фабулу не на 10, а на пять лет. Это будет очень сложно, я не знаю, сделаем ли мы это, но мы покажем, что это будет не 30 домов в ближайшие два года, а несколько тысяч.

Президент подчеркнул, что 2025 год, когда истекает контракт на транзит газа, станет серьезным вызовом.

Пресс-конференция Владимира Зеленского прошла в пятницу, 26 ноября. Она была посвящена экватору его каденции на должности президента.

В мероприятии приняло участие 30 представителей украинских и международных СМИ. Главные тезисы пресс-конференции Зеленского – в материале