Зеленский назвал сигналы возможной эскалации со стороны России

Президент Владимир Зеленский назвал информацию о возможной эскалации ситуации на Донбассе запугиванием.

– Это запугивание на сегодня – скопление войск, ротация, снайперы пошли по всей линии разграничения. Сейчас ситуация точно не хуже, чем весной. Мы видим очень часто ротации, чтобы показывать нам, информационно, что идет скопление (войск. – Ред.). Мы наблюдаем увеличение техники. Риски есть, и очень опасная риторика идет со стороны РФ, – объяснил он во время пресс-конференции.

Владимир Зеленский также назвал три сигнала возможной эскалации со стороны РФ. Так, по словам президента, Россия часто начала ставить вопрос относительно НАТО.

Вторым сигналом президент назвал ситуацию, которая сейчас сложилась вокруг переговоров в Минском формате.

И третьим сигналом, по мнению главы государства, является сложный момент по Северному потоку-2, напряженная ситуация в Беларуси и в целом в Европе.