Зеленский не собирается распускать Верховную Раду

Президент Украины Владимир Зеленский уверил, что не будет распускать нынешнюю Верховную Раду. Об этом он заявил во время пресс-марафона в пятницу, 26 ноября.

— Я не буду распускать парламент, пока ничего не меняется. Здесь у меня очень простая стратегия и есть обязанности.

Он добавил, что должен думать в этом случае о “стабильной ситуации в стране”.

— Если депутаты голосуют, я даже не понимаю, какой смысл (в роспуске. – Ред.), – добавил он.

Зеленский подчеркнул, что депутаты в ВР, независимо от фракций и объединений, по-разному голосуют за разные законы. Он акцентировал, что на голосование за определенные законы “влияют финансовые группы” на некоторых народных избранников “разными способами”.

— В таких случаях есть определенное недоразумение с некоторыми депутатами, но это нормально, — отметил президент.

Во время пресс-конференции Зеленский также рассказал, планирует ли он идти на второй президентский срок. По его словам, это будет решать общество.