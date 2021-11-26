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Факты / Украина / Политика

Зеленский не собирается распускать Верховную Раду

Мария Степанюк редактор ленты
володимир зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский уверил, что не будет распускать нынешнюю Верховную Раду. Об этом он заявил во время пресс-марафона в пятницу, 26 ноября.

— Я не буду распускать парламент, пока ничего не меняется. Здесь у меня очень простая стратегия и есть обязанности.

Он добавил, что должен думать в этом случае о “стабильной ситуации в стране”.

— Если депутаты голосуют, я даже не понимаю, какой смысл (в роспуске. – Ред.), – добавил он.

Зеленский подчеркнул, что депутаты в ВР, независимо от фракций и объединений, по-разному голосуют за разные законы. Он акцентировал, что на голосование за определенные законы “влияют финансовые группы” на некоторых народных избранников “разными способами”.

— В таких случаях есть определенное недоразумение с некоторыми депутатами, но это нормально, — отметил президент.

Во время пресс-конференции Зеленский также рассказал, планирует ли он идти на второй президентский срок. По его словам, это будет решать общество.

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Фото: Офис президента

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