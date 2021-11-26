Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции 26 ноября рассказал о возможных форматах переговоров с Российской Федерацией.

Во-первых, это нормандский формат, на котором настаивает Франция. Французская сторона хочет давить на Россию, чтобы состоялось заседание нормандской четверки уже с новым канцлером Германии.

Также Зеленский упомянул о переговорах США и России.

– Мы понимаем, что без Украины решения об Украине не принимаются, но одним из главных вопросов все равно будет Украина.

Президент отметил, что нужен диалог между главами администраций. Об этом он говорил с главой Европейского Совета Шарлем Мишелем.

— Отдельно то, что сказал Шарль Мишель о том, что нужно срочно разговаривать между главами администраций, между Козаком и Ермаком или в любом другом формате. Чтобы люди, чтобы Европа, чтобы все видели – если люди общаются, значит эскалации полномасштабной не будет. В ближайшее время такие разговоры, встречи или звонки должны быть.

Дополняется…