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Факты / Украина / Политика

Зеленский: в Украине не может быть других Майданов, люди видят, что мы делаем

Виктория Гирко редактор ленты, кореспондент
Володимир Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский считает своим главным союзником народ Украины. Поэтому, по его мнению, других Майданов в Украине быть не может.

Об этом глава государства сообщил во время пресс-конференции.

– Я считаю, в Украине не может быть других Майданов, потому что люди видят, что мы делаем. Мы не воры какие-нибудь. А на то, что я борюсь с тем, что кто-то владеет 20% ВВП государства, я говорю: владейте хоть 30%. Но, пожалуйста, оставьте в покое информационную войну и не оказывайте влияния на политику. Я считаю, что это правильно, – отметил он.

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