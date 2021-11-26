Зеленский: в Украине не может быть других Майданов, люди видят, что мы делаем

Президент Украины Владимир Зеленский считает своим главным союзником народ Украины. Поэтому, по его мнению, других Майданов в Украине быть не может.

Об этом глава государства сообщил во время пресс-конференции.

– Я считаю, в Украине не может быть других Майданов, потому что люди видят, что мы делаем. Мы не воры какие-нибудь. А на то, что я борюсь с тем, что кто-то владеет 20% ВВП государства, я говорю: владейте хоть 30%. Но, пожалуйста, оставьте в покое информационную войну и не оказывайте влияния на политику. Я считаю, что это правильно, – отметил он.

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