Германия выступает за продление транзита газа через Украину на 5-10 лет – посол

Германия работает над тем, чтобы транзит газа из России через Украину в страны Европейского Союза продлили как минимум на пять лет.

Об этом сообщила посол Германии в Украине Анка Фельдхузен.

– Этот транзит будет до 2024 года. Мы сейчас работаем, и есть специальное уполномоченный правительства Германии, над тем, чтобы продлить это соглашение еще как минимум на пять лет, а, возможно, на десять. Пока что у нас нет со стороны России таких сигналов, что они не хотят продолжать транзит, потому что это тоже в их коммерческих интересах, – объяснила она.

Посол подчеркнула, что самое главное в договоренностях США и Германии по Северному потоку-2 – это идея и определенное намерение превратить Украину из транзитной страны в производителя энергии.

Она надеется, что новое правительство Германии примет решение о том, как использовать так называемый зеленый фонд, чтобы поддерживать в Украине первые проекты по производству зеленого водорода.

Накануне премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина хочет продлить контракт на транзит газа на 15 лет. По его словам, правительство ведет переговоры с европейскими партнерами.

Со своей стороны и.о. министра иностранных дел Германии Хайко Маас заверил, что Германия выступает за продление договора на транзит российского газа через Украину, даже если Северный поток-2 будет принят в эксплуатацию.