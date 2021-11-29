В понедельник, 29 ноября, фракция Слуга народа соберется на заседание, в ходе которого нардепы планируют обсудить ряд законодательных инициатив.

Об этом в своем Telegram-канале сообщила представитель фракции Юлия Палийчук.

Заседание состоится в 19:00 в Конгрессно-выставочном центре (КВЦ) Парковый.

– Сегодня в 19:00 в КВЦ Парковый состоится заседание фракции Слуга народа, на котором нардепы планируют обсудить приоритетные вопросы работы Верховной Рады на текущей неделе, – отметила Палийчук.

Она также перечислила ряд законопроектов, которые планируется вынести на обсуждение. Это:

• так называемый ресурсный законопроект № 5600, предусматривающий повышение ряда налогов;

• проект закона № 6297, предусматривающий выделение 1 тыс. грн вакцинированным украинцам и поддержку бизнеса в период карантина (на это предусмотрено выделение из госбюджета 3 млрд грн);

• законопроект № 6298 – о выделении 2,5 млрд грн на местные дороги, субвенции общинам и уставный капитал национального авиаперевозчика;

• другие вопросы повестки дня Верховной Рады.

На заседании фракции нардепы также обсудят ключевые положения госбюджета на 2022 год вместе с министром финансов Украины Сергеем Марченко.

Верховная Рада может принять в целом проект госбюджета на 2022 год в этот четверг, 2 декабря. Кабинет министров уже завершает работу над документом.

В среду, 1 декабря, должно состояться заседание Кабинета министров, на котором, вероятно, утвердят проект госбюджета-2022 и направят его в парламент.

Источник: Слуга народа, Юлия Палийчук