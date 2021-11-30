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Факты / Украина / Политика

Это выглядит затяжкой времени: Зеленский расстроен отказом КСУ в отношении судей

Людмила Богданова редактор ленты
Володимир Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на отсрочку Конституционным судом проведения присяги для новоназначенных судей.

Глава государства расстроен отказом КСУ, об этом сообщил его пресс-секретарь Сергей Никифоров.

Офиса президента считает такое решение затягиванием времени. В то же время, президент надеется, что в Конституционном суде осознают запрос общества на проведение судебной реформы в Украине, а также ее важность для экономики.

– Для Офиса президента это выглядит затягиванием времени с надеждой на то, что круговая порука в судебной системе снова сработает, и Верховный Суд примет выгодные решения для скомпрометированной верхушки КСУ, – написал Никифоров.

30 ноября Конституционный суд провел заседание, на котором решил отсрочить проведение присяги для судей, недавно назначенных президентом Владимиром Зеленским.

Речь идет об Оксане Грищук и Александре Петришине, которых выбрали во время конкурса.

В КСУ объяснили, что отсрочка будет действовать до того, как наличие вакантных должностей окончательно подтвердится.

В принятом постановлении КСУ говорится, что заседание для приведения к присяге проведут после прекращения полномочий судей, назначенных в 2013–2018 годах.

Фото: Офис президента

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