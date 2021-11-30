Это выглядит затяжкой времени: Зеленский расстроен отказом КСУ в отношении судей

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на отсрочку Конституционным судом проведения присяги для новоназначенных судей.

Глава государства расстроен отказом КСУ, об этом сообщил его пресс-секретарь Сергей Никифоров.

Офиса президента считает такое решение затягиванием времени. В то же время, президент надеется, что в Конституционном суде осознают запрос общества на проведение судебной реформы в Украине, а также ее важность для экономики.

– Для Офиса президента это выглядит затягиванием времени с надеждой на то, что круговая порука в судебной системе снова сработает, и Верховный Суд примет выгодные решения для скомпрометированной верхушки КСУ, – написал Никифоров.

30 ноября Конституционный суд провел заседание, на котором решил отсрочить проведение присяги для судей, недавно назначенных президентом Владимиром Зеленским.

Речь идет об Оксане Грищук и Александре Петришине, которых выбрали во время конкурса.

В КСУ объяснили, что отсрочка будет действовать до того, как наличие вакантных должностей окончательно подтвердится.

В принятом постановлении КСУ говорится, что заседание для приведения к присяге проведут после прекращения полномочий судей, назначенных в 2013–2018 годах.