Напряжение на границе может быть связано со встречей Байдена и Путина — Резников

Напряженная ситуация на украинско-российской границе может быть связана с предстоящей встречей президента США Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным.

Такое мнение высказал министр обороны Украины Алексей Резников.

— Сегодняшние события, скорее всего, связаны с предстоящей встречей президента США Джо Байдена с его российским коллегой Владимиром Путиным. Последний таким образом пытается усилить свою переговорную позицию, – пояснил министр.

Алексей Резников подчеркнул, что весной этого года ситуация на границе была еще более напряженной. По его словам, тогда россияне создавали реальную инфраструктуру вторжения.

Во время пресс-конференции президент Владимир Зеленский отметил, что основная цель стягивания российских войск к украинским границам — запугивание. Но, по его словам, нельзя исключать сценарий эскалации.

Со своей стороны министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что возле границ Украины находится как минимум 115 тыс. российских военнослужащих.

По его словам, это более 40 батальонных тактических групп. Там есть танки, артиллерия, воздушные и военно-морские силы.

Источник: Минэкономики