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Факты / Украина / Политика

Нардеп Роман Соха вышел из фракции Слуга народа

Виктория Гирко редактор ленты, кореспондент
Нардеп Роман Соха вышел из фракции Слуга народа

Народный депутат Роман Соха вышел из состава фракции Слуга народа. О своем решении он сообщил с трибуны парламента.

Роман Соха был избран в Верховную Раду на 75 избирательном округе в Запорожской области от партии Слуга народа.

Сейчас он является членом Комитета Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации, а также входит в состав межфракционного объединения Дмитрия Разумкова Разумная политика.

Свое решение о выходе из фракции Роман Соха объяснил недовольством кадровой политикой, которую проводит президент Владимир Зеленский, и невыполнением его предвыборных обещаний.

— Я не хочу и не могу быть причастным к людям, которые не соответствуют тем принципам, которые мы декларировали, идя на выборы. Я хочу быть честным перед собой и избирателями. Именно поэтому я принял тяжелое, но справедливое решение – я выхожу из фракции Слуга народа, – добавил нардеп.

В октябре этого года народного депутата Людмилу Буймистер исключили из фракции Слуга народа.

Руководство фракции неоднократно говорило о возможности исключения нардепа, поскольку она ведет себя как оппозиционный депутат и голосует вопреки позиции политсилы.

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