Народный депутат Роман Соха вышел из состава фракции Слуга народа. О своем решении он сообщил с трибуны парламента.

Роман Соха был избран в Верховную Раду на 75 избирательном округе в Запорожской области от партии Слуга народа.

Сейчас он является членом Комитета Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации, а также входит в состав межфракционного объединения Дмитрия Разумкова Разумная политика.

Свое решение о выходе из фракции Роман Соха объяснил недовольством кадровой политикой, которую проводит президент Владимир Зеленский, и невыполнением его предвыборных обещаний.

— Я не хочу и не могу быть причастным к людям, которые не соответствуют тем принципам, которые мы декларировали, идя на выборы. Я хочу быть честным перед собой и избирателями. Именно поэтому я принял тяжелое, но справедливое решение – я выхожу из фракции Слуга народа, – добавил нардеп.

В октябре этого года народного депутата Людмилу Буймистер исключили из фракции Слуга народа.

Руководство фракции неоднократно говорило о возможности исключения нардепа, поскольку она ведет себя как оппозиционный депутат и голосует вопреки позиции политсилы.