Во вторник, 30 ноября, в 10.00 народные депутаты соберутся на очередное пленарное заседание Верховной Рады. За онлайн-трансляцией можно наблюдать на сайте Факты ICTV.

Сегодня нардепы рассмотрят проект постановления (№6324) о промежуточном отчете Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию возможных противоправных действий представителей органов государственной власти и других лиц, способствовавших нарушению государственного суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности Украины и представлять угрозу национальной безопасности. Речь идет о спецоперации по задержанию боевиков Частной военной компании (ЧВК) Вагнера.

Две недели назад, 15 ноября, глава ВСК, народный депутат Марьяна Безуглая, представляя промежуточный отчет, сообщила, что они не смогли установить, кто из украинских чиновников инициировал отсрочку спецоперации по задержанию вагнеровцев.

Во время пресс-конференции 26 ноября президент Владимир Зеленский обвинил бывшего главу Главного управления разведки Василия Бурбу в разглашении секретной информации о спецоперации.

Среди других важных законопроектов – изменения в некоторые законы, касающиеся внесения сведений о зарегистрированном месте жительства граждан Украины на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, а также изменения в законодательные акты, регулирующие вопросы трансплантации анатомических материалов человеку.