Силы МВД будут через 30 минут: Монастырский о готовности к прорыву границы мигрантами

Если мигранты попытаются прорваться через государственную границу Украины, все доступные силы и средства МВД будут на месте в течение 30 минут.

Об этом по итогам учений подразделений системы МВД в рамках специальной пограничной операции Полесья сообщил министр иностранных дел Денис Монастырский.

– Сегодня мы убедились, что через 30-60 минут после того, как разведка предоставит информацию о поступлении мигрантов, наши подразделения будут на границе. Последовательность событий будет следующая – получение информации от разведывательных органов, направление сил и средств на точки. Первыми на месте будут пограничники. Дальше присоединяются силы Нацполиции и Нацгвардии, – объяснил министр.

Денис Монастырский добавил, что украинские правоохранители отработали несколько возможных сценариев развития событий.

Первый из них предусматривает массовый прорыв мигрантов, когда наступление происходит на пунктах пропуска. Полицейские продемонстрировали специальные тактики с использованием скандинавского опыта, когда правоохранителям приходится работать с большой толпой.

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Второй – это пересечение границы небольшими, мобильными группами. Поскольку опыт Польши продемонстрировал, что спецслужбы Беларуси пытаются перебросить от 5 до 20 человек через границу. Поэтому работают наблюдательные пункты, чтобы устанавливать такие группы и на них реагировать.

Со своей стороны глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко сказал, что разведка Госпогранслужбы не наблюдает активности групп незаконных мигрантов.

На днях глава МВД Польши Мариуш Каминский заявил, что существует угроза гибридных атак против Украины с использованием нелегальных мигрантов.

По его словам, мигранты сменили тактику. Теперь они пытаются прорваться через белорусско-польскую границу, штурмуя ее в разных местах небольшими группами.