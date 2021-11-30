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Факты / Украина / Политика

Зеленский назначил Поклада новым начальником контрразведки СБУ

Валентина Летяк редактор ленты
Указ президента

Президент Владимир Зеленский 30 ноября подписал указ №606 о назначении Александра Поклада новым начальником Департамента контрразведки Службы безопасности Украины.

Поклад сменит на этом посту Александра Руснака, указ об увольнении которого глава государства подписал накануне, 29 ноября.

Указ Зеленського

Еще одним указом – №605 – Зеленский также назначил нового начальника Департамента СБУ по контрразведывательной защите интересов государства в сфере информационной безопасности. Им стал Илья Витюк.

Руснак возглавлял контрразведку СБУ в течение двух последних лет – с сентября 2019-го. В августе 2020 года он получил звание генерал-майора.

О самом Покладе почти ничего не известно — только то, что раньше работал в 5-м управлении Департамента контрразведки СБУ.

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Источник: Офис президента

Фото: Офис президента

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