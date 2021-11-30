Президент Владимир Зеленский 30 ноября подписал указ №606 о назначении Александра Поклада новым начальником Департамента контрразведки Службы безопасности Украины.

Поклад сменит на этом посту Александра Руснака, указ об увольнении которого глава государства подписал накануне, 29 ноября.

Еще одним указом – №605 – Зеленский также назначил нового начальника Департамента СБУ по контрразведывательной защите интересов государства в сфере информационной безопасности. Им стал Илья Витюк.

Руснак возглавлял контрразведку СБУ в течение двух последних лет – с сентября 2019-го. В августе 2020 года он получил звание генерал-майора.

О самом Покладе почти ничего не известно — только то, что раньше работал в 5-м управлении Департамента контрразведки СБУ.