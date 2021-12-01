Дорого заплатит: Кулеба предложил пакет мер для сдерживания агрессии РФ

Участники встречи министров иностранных дел стран-членов НАТО обсудят в Риге поддержку Украины в ее противостоянии российской агрессии.

Такое заявление сделал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По словам главы внешнеполитического ведомства, представители Украины и Грузии приглашены на это мероприятие в качестве ближайших партнеров НАТО в сфере безопасности.

— Я убежден, что цена, которую Россия заплатит в случае очередной волны агрессии против Украины, будет очень высокой, – подчеркнул Кулеба.

Он отметил, что участие во встрече глав МИД стран НАТО является отличной возможностью для того, чтобы проинформировать союзников о наращивании российских войск на границе и попытках РФ дестабилизировать ситуацию внутри Украины.

В рамках мероприятия Кулеба провел переговоры по поводу сдерживания агрессии со стороны России при помощи экономических и финансовых инструментов, а также укрепления оборонных возможностей Украины.

По его словам, пакет мер направлен на то, чтобы у РФ не было желания прибегнуть к худшему сценарию развития событий. Он также опроверг фейки, распространяемые российскими СМИ, по поводу подготовки Украиной наступления на Донбассе.

Кулеба заверил, что Киев привержен дипломатическому урегулированию конфликта и работе в рамках ТКГ. Он поблагодарил союзников за стремление помочь государству.

Из Риги он отправится в Стокгольм для участия во встрече министров иностранных дел стран-участниц ОБСЕ.

Напомним, на встрече глав МИД стран-членов НАТО генсек Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг призвал Россию к диалогу относительно ситуации на украинской границе.

Он предупредил, что любые агрессивные действия обернутся для РФ серьезными последствиями.

По словам Столтенберга, силы НАТО будут находиться в повышенной военной готовности, поскольку ожидают худший сценарий развития событий.

Фото: МИД Украины