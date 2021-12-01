1 декабря Владимир Зеленский выступил в Верховной Раде. Он обратился к народным депутатам с ежегодным посланием.

Глава государства в своей речи акцентировал внимание на достижениях его команды и планах на будущее. Так, Владимир Зеленский анонсировал запуск программы Украинская мечта, благодаря которой каждый гражданин, который честно платит налоги, сможет получить кредит по ставке 5% в гривне.

Кроме того, по словам главы государства, в 2022 году должна стартовать программа Большая термомодернизация, в рамках которой утеплят тысячи многоэтажных домов, школ, детских садов, больниц.

Еще одной инициативой, о которой рассказал президент, является введение экономического паспорта украинца. Соответствующий законопроект глава государства пообещал предоставить на рассмотрение Верховной Раде до 10 декабря этого года.

В целом Владимир Зеленский в своей речи в Верховной Раде сегодня затронул несколько важных сфер. Политолог Владимир Фесенко, комментируя послание президента, обратил внимание на то, что обращение главы государства было приурочено к 30-летию Всеукраинского референдума о независимости.

Поэтому главная идея выступления Владимира Зеленского заключалась в том, что мало получить независимость, нужно еще и сделать страну успешной.

– Посылы правильные. А вот сделать это очень непросто, как показал опыт всех предшественников Зеленского. Мало поставить правильные задачи, нужно продумать и запустить эффективные механизмы их реализации, — отметил он.

По словам Владимира Фесенко, послание Верховной Раде – это еще и отчет Владимира Зеленского о первой половине своего правления.

Потому не удивительно, что акцент он сделал на достижениях своей команды. Но в то же время глава государства заявил и о планах на будущее. Поэтому, по мнению политолога, президентской команде и правительству следует заняться тщательной подготовкой программы и механизмов реализации предложений, которые были представлены сегодня Владимиром Зеленским.

В частности, это касается инициатив о введении экономического паспорта (открытия счетов для детей, на которых будут накапливаться средства от уплаты использования недр) и программы кредитования.

– В целом главный акцент в послании правильно был сделан именно на социально-экономических задачах. В этом состоит общественный интерес и здесь нет идеологических противоречий, раскалывающих общество. И от успешности реализации этих задач будут зависеть дальнейшие политические перспективы президента Зеленского, – добавил Фесенко.

Одним из главных месседжей послания президента был тезис о необходимости прямых переговоров с Россией, чтобы остановить войну на Донбассе.

Политолог Игорь Рейтерович в комментарии Фактам ICTV отметил, что не верит в перспективу подобных переговоров по нескольким причинам.

— Во-первых, мы уже сегодня получили на это предложение ответ Российской Федерации, которая в очередной раз заявила о том, что она не является стороной конфликта, отрицая свое участие в нем. Во-вторых, значительная часть украинского общества прямые переговоры с Россией без посредничества наших западных партнеров не примет, поскольку будет смотреть на это сквозь призму сдачи национальных интересов, – объяснил эксперт.

По мнению политолога, подобное заявление стоило бы делать, имея хотя бы предварительные договоренности. Кроме того, ключевая проблема прямых переговоров заключается в том, что Россия обычно соглашается на такие инициативы только на своих условиях. А в ситуации, сложившийся сейчас на Донбассе, Украина уже не может пойти ни на какие уступки.

В то же время, существует вероятность, что таким образом президент хотел посмотреть на реакцию общества и Российской Федерации на такую ​​идею.

Учитывая, что Владимир Зеленский большое внимание во время выступления уделил планам на следующий год и своим достижениям, по мнению Игоря Рейтеровича, нельзя исключать и того, что президент решил для себя идти на второй срок и уже начал подготовку к этому.

— Я больше склоняюсь к мнению, что у нас возможны досрочные президентские выборы. Правда, в законе О выборах президента Украины есть один нюанс. Он предусматривает, что глава государства, уходящий с поста для проведения досрочных выборов, не может быть кандидатом в президенты на внеочередных выборах, назначенных в связи с указанным прекращением полномочий (речь идет о ч. 4 ст. 9 закона, — Ред.). Но, мне кажется, эту норму можно будет легко обойти за счет монобольшинства путем внесения изменений в закон, для этого даже не нужны голоса конституционного большинства, то есть 300 депутатов, а только голоса абсолютного большинства (226 нардепов), — объяснил политолог.

Поэтому, по словам эксперта, все эти заявления о планах на будущее и разные социальные инициативы, по типу экономического паспорта или кредитов по низкой ставке, являются политико-электоральными, что свидетельствует об определенной подготовке к выборам.

В целом Игорь Рейтерович риторику Владимира Зеленского во время выступления в парламенте называет понятной и ожидаемой, поскольку конкретных достижений, о которых можно было бы сказать, очень мало, а определенная часть населения, на которую подобные заявления производят впечатление, все еще есть.

– В выступлении Владимира Зеленского было много популизма. Раньше посланием президента считался серьезный документ, как правило, в виде монографии, подготовленной Институтом стратегических исследований. С ней можно было подробно ознакомиться еще за несколько недель до выступления главы государства. Президент озвучивал только ключевые направления, на которых стране следует сосредоточиться, — рассказал политолог.

В то же время в выступлении Владимира Зеленского в Верховной Раде сегодня прозвучали лишь тезисы о достижениях президентской команды и обещания сделать в следующем году еще больше, чем в этом.

Игорь Рейтерович отметил, что подобная тактика дает кратковременный эффект. Но вместе с тем она и свидетельствует о том, что есть решение Зеленского идти на второй президентский срок и что подобного популизма будет еще больше.