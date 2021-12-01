Слуга народа поддерживает идею прямых переговоров Украины с РФ — Арахамия

Фракция Слуга народа поддерживает намерения президента Украины Владимира Зеленского вести прямые переговоры с Россией для окончании войны на Донбассе.

Об этом сообщил ее глава Давид Арахамия. По его мнению, риторика главы государства относительно этого вопроса абсолютно правильная.

— Получится, не получится – это очень сложный процесс. Владимир Зеленский сегодня заявил: если мы хотим не имитировать этот процесс, а заниматься им, нужно прямо задавать вопросы России, садиться за стол переговоров. Если же они не делают этого, а только делают вид, то война будет продолжаться. Поэтому, на мой взгляд, это абсолютно правильная риторика, — отметил Арахамия.

Он добавил, что к выводу о необходимости проведения прямых переговоров между Украиной и Россией пришли все члены группы в нормандском формате.

1 декабря, выступая в Верховной Раде, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не сможет остановить войну без прямых переговоров с Россией.

Он отметил, что украинская сторона не боится прямого диалога и не боится прямого разговора с россиянами.