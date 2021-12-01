15 декабря 2021 года состоится четвертая международная конференция Ukrainian Israeli Innovation Summit. В этом году мероприятие посвящено 30-летию дружбы и раскрытию инновационных перспектив сотрудничества между Украиной и Израилем.

Своей приветственной речью саммит поддержит премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

В мероприятии примут участие официальные лица Украины и Израиля, представители ведущих технологических компаний, выдающиеся ученые и общественные деятели обеих стран.

Событие состоится при поддержке Посольств Государства Израиль в Украине и Украины в Израиле.

В этом году организаторы расширили традиционную тематику саммита.

Кроме технологических инноваций, бизнес-сотрудничества, вопросам венчурного инвестирования и привлечения инвестиций, во время конференции будут рассмотрены такие актуальные темы, как продвижение бренда страны на международной арене и концепция мягкой силы в женском лидерстве.

К тому же, в рамках конференции впервые за 30 лет дипломатической дружбы между Украиной и Израилем состоится церемония награждения Топ-30 создателей израильско-украинских перемен — выдающихся израильтян и украинцев, которые сделали весомый вклад в развитие сотрудничества и партнерства между странами.

Ключевые темы конференции:

Украина-Израиль 2030: как построить мост инноваций и сотрудничества. Официальные лица обеих стран осмотрят технологические экосистемы Украины и Израиля, ключевые этапы развития и результаты украинско-израильских технологических отношений, а также обсудят перспективы и планы на будущее.

Официальные лица обеих стран осмотрят технологические экосистемы Украины и Израиля, ключевые этапы развития и результаты украинско-израильских технологических отношений, а также обсудят перспективы и планы на будущее. Медицинский менеджмент будущего: украинско-израильское сотрудничество в технологиях здравоохранения. Как Украина может использовать передовой опыт Израиля в медицине и здравоохранении? Представители Минздрава и руководители ведущих медицинских центров Израиля и Украины расскажут о последних разработках в сферах трансплантации, реабилитологии и тому подобное.

Как Украина может использовать передовой опыт Израиля в медицине и здравоохранении? Представители Минздрава и руководители ведущих медицинских центров Израиля и Украины расскажут о последних разработках в сферах трансплантации, реабилитологии и тому подобное. FUTURE TECH Pitch Bar. Презентация самых увлекательных технологий будущего, которые изменят мир. Израильские стартапы, которые уже сегодня работают над технологиями, которые изменят наш образ жизни. От чтения мыслей до технологий, которые помогут преодолеть климатический кризис.

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Диалог и обмен международным опытом между выдающимися представительницами Израиля и Украины, которые достигли значительного профессионального успеха в различных отраслях. Открытый разговор о влиянии мягкой силы, голос женщины и возможность объединить и усилить эти голоса для решения многих проблем и нахождения ответов на вызовы современности. Украина-Израиль: как развивать успешный международный диверсифицированный бизнес? Своим опытом будут делиться руководители крупных технологических украинско-израильских компаний.

Своим опытом будут делиться руководители крупных технологических украинско-израильских компаний. Церемония награждения Топ-30 создателей израильско-украинских изменений. Впервые в истории дипломатических отношений между Украиной и Израилем мы проводим торжественную церемонию награждения выдающихся израильтян и украинцев, внесших весомый вклад в развитие сотрудничества и партнерства, а также в рост взаимной помощи, поддержки и укрепления дружеских отношений между нашими народами.

Конференция будет проходить в гибридном формате офлайн-онлайн.

Присоединиться к участию офлайн можно будет только по официальному приглашению, однако все желающие смогут бесплатно подключиться к конференции онлайн по предварительной регистрации.

Зарегистрироваться для участия в саммите можно уже сейчас по ссылке: http://uiisummit.com/uiis2021

— Мы значительно расширили круг ключевых тем саммита и окончательно перешли в формат офлайн-онлайн, что дало нам возможность выйти за пределы хай-тека и объединить на одной площадке всех важных игроков украинской и израильской экосистем. Украинско-Израильский Инновационный Саммит 2021 состоится при участии Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, официальных представителей государств и ведущих менеджеров технологических компаний. Церемония награждения топ-30 создателей израильско-украинских изменений, которую мы начинаем в этом году, объединит общественных деятелей, выдающихся израильтян и украинцев. Благодаря саммиту наши страны достигли значительных показателей в технологической и инновационной сфере, — рассказывает основательница саммита, генеральный директор Global Israeli Initiative Алена Новгородская.

Алена добавляет, что только за последние 2 года объем продаж украинских IT-услуг израильским клиентам составил около $200 млн. Они готовы расширить положительный опыт на другие сферы взаимодействия Украины и Израиля.

Организатор саммита: Global Israeli Initiative.

Соорганизаторы: Посольство государства Израиль в Украине и Посольство Украины в Израиле.

Площадку для встречи в Киеве предоставляет еще один соорганизатор саммита-инновационный парк UNIT.City.

Со стороны Израиля в организации конференции присоединился Венчурный фонд VentureIsrael, компании Simple Investment & Really Building и VIZHU.

Украинско-Израильский Инновационный Саммит (UIIS) — ежегодная масштабная конференция, посвященная развитию деловых, технологических и дипломатических отношений между Израилем и Украиной.

Global Israeli Initiative (GII) — некоммерческая общественная организация, призванная создать мощную международную и инновационную экосистему, которая способствует продуктивным отношениям и сотрудничеству между Украиной и Израилем: бизнесменами, инвесторами, правительствами, инновационными компаниями и образовательными структурами.

Контакты для СМИ: Ольга Столяренко, PR Lead, Global Israeli Initiative, E-mail: stolyarenko@gmail.com, Phone: +38 (067) 232 94 45