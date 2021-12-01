Украинцы назвали Кучму лучшим главнокомандующим — опрос

Лучше всего с обязанностями Верховного главнокомандующего справлялся второй президент Украины Леонид Кучма. Такое мнение высказали 22,8% украинцев в опросе, проведенном Киевским международным институтом социологии.

Второе место в рейтинге занял пятый президент Петр Порошенко. Его кандидатуру поддержали 21,9% респондентов.

Третье место в рейтинге занял четвертый президент Украины Виктор Янукович с поддержкой 12,2% опрошенных.

На вопрос, кто из украинских президентов лучше справлялся с обязанностями руководителя внешней политики, больше всего респондентов называли Петра Порошенко (25%) и Леонида Кучму (23,4%). Разница между ними минимальная.

Еще 11,8% респондентов считают, что лучше управлять внешней политикой получалось у первого президента Леонида Кравчука.

Опрос проводил Киевский международный институт социологии 26-29 ноября методом телефонных интервью. Всего опросили 1 203 респондента, проживающих во всех регионах Украины, кроме временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей и Крыма.

Статистическая погрешность выборки не превышает 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% – для показателей, близких к 25%, 2,1% – для показателей, близких к 12%, 1,4% – для показателей, близких к 5%

Источник: КМИС