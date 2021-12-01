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Факты / Украина / Политика

Зеленский прибыл в Раду для выступления с посланием к парламенту

Виктория Гирко редактор ленты, кореспондент
володимир зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Верховную Раду. Сегодня в 10.00 он выступит перед народными депутатами с посланием о внутреннем и внешнем положении Украины.

Тем временем под Верховной Радой начинает собираться митинг ФЛП. В правительственном квартале уже перекрыли  улицу Садовую, на которую пускают по удостоверениям и пропускам.

В Министерстве внутренних дел сообщили, что в связи с запланированными акциями, в центре столицы усилили меры безопасности.

Чтобы не допустить каких-либо правонарушений, полицейские, гвардейцы, кинологи и взрывотехники усиленно патрулируют улицы.

В случае перемещения участников акций протеста движение колонны будут сопровождать правоохранители. Из-за этого возможно ограничение дорожного движения по отдельным улицам в центре столицы.

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