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Факты / Украина / Политика

Обращение Зеленского и накопительные пенсии: повестка дня Рады 1 декабря

Виктория Гирко редактор ленты, кореспондент
Верховна Рада

Пленарное заседание Верховной Рады 1 декабря начнется традиционно в 10:00.

В первую очередь народные депутаты заслушают обращение президента Владимира Зеленского с посланием к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины.

После этого парламентарии рассмотрят блок образовательных законопроектов, среди которых №6254 о присуждении ежегодной премии Верховной Рады лучшим участникам внешнего независимого оценивания.

Есть на повестке дня и законодательные инициативы, касающиеся судебной реформы. Это законопроекты №4229 о передаче Высшему совету правосудия полномочий по конкурсам на занятие должностей судей местных судов и №5158 – об усовершенствовании отбора и подготовке прокуроров.

В повторном первом чтении народные депутаты рассмотрят законопроект №2863 об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении. После этого парламентарии займутся ратификацией ряда соглашений.

Кроме того, уже в этот четверг, 2 декабря, Верховная Рада может принять в целом проект государственного бюджета на 2022 год.

Как отметил спикер парламента Руслан Стефанчук, Кабинет министров уже завершает работу над документом. Он призвал профильный комитет парламента оперативно рассмотреть законопроект о госбюджете-2022 как только он поступит в Раду.

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