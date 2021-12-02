Народные депутаты Украины соберутся на заседание Верховной Рады в четверг, 2 декабря. Парламентарии рассмотрят ряд важных документов.

Факты ICTV подготовили повестку дня Верховной Рады на 2 декабря 2021 года.

Заседание Верховной Рады 9 созыва – повестка дня

Среди прочего народные депутаты рассмотрят:

проект закона о внесении изменений в приложения №1 и №3 к закону Украины О государственном бюджете Украины ;

; проект закона №5705 и 5705-1 о внесении изменений в закон Украины о внедрении электронных билетов в транспорте;

внесение изменений в закон Украины об усовершенствовании оказания медицинской помощи ;

; проект закона о внесении изменений в Семейный кодекс Украины об увеличении минимального размера алиментов ;

; проект закона №2064 о внесении изменений в некоторые законодательные акты по стимулированию развития виноградарства в Украине ;

; проект закона №4278 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о налогообложении товаров , пересылаемых в международных почтовых и экспресс-отправлениях;

, пересылаемых в международных почтовых и экспресс-отправлениях; законопроект об усовершенствовании законодательного урегулирования в сфере беспилотных воздушных судов гражданской авиации.

Рада приняла закон о военных капелланах

Верховная Рада приняла закон закона №4626 О службе военного капелланства. За него проголосовал 291 народный избранник, против – 11, столько же воздержались. Закон поддержали преимущественно во всех фракциях, за исключением ОПЗЖ.

Теперь закрепляется статус военных капелланов как военнослужащих и определяются их функциональные обязанности.