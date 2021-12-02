Народные депутаты Украины соберутся на заседание Верховной Рады в четверг, 2 декабря. Парламентарии рассмотрят ряд важных документов.
Факты ICTV подготовили повестку дня Верховной Рады на 2 декабря 2021 года.
Заседание Верховной Рады 9 созыва – повестка дня
Среди прочего народные депутаты рассмотрят:
- проект закона о внесении изменений в приложения №1 и №3 к закону Украины О государственном бюджете Украины;
- проект закона №5705 и 5705-1 о внесении изменений в закон Украины о внедрении электронных билетов в транспорте;
- внесение изменений в закон Украины об усовершенствовании оказания медицинской помощи;
- проект закона о внесении изменений в Семейный кодекс Украины об увеличении минимального размера алиментов;
- проект закона №2064 о внесении изменений в некоторые законодательные акты по стимулированию развития виноградарства в Украине;
- проект закона №4278 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о налогообложении товаров, пересылаемых в международных почтовых и экспресс-отправлениях;
- законопроект об усовершенствовании законодательного урегулирования в сфере беспилотных воздушных судов гражданской авиации.
Рада приняла закон о военных капелланах
Верховная Рада приняла закон закона №4626 О службе военного капелланства. За него проголосовал 291 народный избранник, против – 11, столько же воздержались. Закон поддержали преимущественно во всех фракциях, за исключением ОПЗЖ.
Теперь закрепляется статус военных капелланов как военнослужащих и определяются их функциональные обязанности.