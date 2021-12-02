Верховная Рада Украины приступила к рассмотрению государственного бюджета на 2022 год. Сегодняшнее заседание в случае необходимости могут продлить.

Так, сегодня после консультаций с главами депутатских фракций спикер парламента Руслан Стефанчук объявил, что ВР будет работать до завершения рассмотрения ряда законопроектов, среди которых и госбюджет.

– Мы заходим в бюджет. После этого мы рассмотрим вопросы №6342, 6298, 6297. Но будем работать до рассмотрения этих вопросов. И после этих вопросов закроем заседание… Я считаю, что основная задача ВР — как раз принятие бюджета. И для этого можно посидеть столько, сколько нужно. Поскольку это смета государства на следующий год, – объявил Стефанчук.

Таким образом, он, в частности, отреагировал на замечание, что госбюджет-2022 был одобрен профильным комитетом фактически в ночь на 2 декабря, и только сейчас нардепы получили все документы.

Сейчас в парламенте с докладом о показателях госбюджета-2022 выступает министр финансов Украины Сергей Марченко. Также выступит глава бюджетного комитета ВР Юрий Аристов.

Другие три законопроекта, которые после госбюджета-2022 планируют рассмотреть нардепы, это:

• № 6342 – о продлении на год действия закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО;

• № 6298 – о выделении из госбюджета-2021 дополнительных средств на местные дороги, субвенции общинам и уставном капитале национального авиаперевозчика;

• № 6297 – о выделении 1 тыс. грн вакцинированным украинцам и поддержке бизнеса в период карантина (на это предусмотрено выделение из госбюджета 3 млрд грн).