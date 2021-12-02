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Факты / Украина / Политика

Украина получит €31 млн от Совета ЕС на укрепление обороны

Анастасия Гевко редактор ленты
Дмитро Кулеба

Украина получит от Совета ЕС €31 млн на укрепление оборонных возможностей в рамках вновь созданного Европейского фонда обеспечения мира.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

– Мы высоко ценим этот шаг, подтверждающий стратегические отношения Украина-ЕС. Пакет будет включать материально-техническую помощь для развития и наращивания потенциала Вооруженных Сил Украины в сферах медицины, инженерных возможностей, деятельности по разминированию, мобильности и логистике, кибербезопасности, – пояснил Кулеба.

Министр добавил, что украинская дипломатия системно и настойчиво работала над достижением этого результата, вследствие чего Украина получила позитивное решение. 

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Источник: Дмитрий Кулеба

Фото: МИД Украины

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