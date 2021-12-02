Внеочередное заседание Верховной Рады, которое состоится 2 декабря, начнется в 10.00 по регистрации народных депутатов в зале заседания.

В четверг парламентарии будут рассматривать ряд законопроектов в первом и втором чтении, в частности проект закона об установлении ответственности за подделку документов и усовершенствовании регулирования нотариальной деятельности.

Также на рассмотрении:

законопроект №5705 и 5705-1 – о внесении изменений в некоторые законодательные акты о внедрении электронных билетов в транспорте;

законопроект №2064 – о стимулировании развития виноградарства в Украине;

проект закона о внесении изменений в Семейный кодекс Украины (об увеличении минимального размера алиментов, взимаемых на ребенка с других членов семьи и родственников);

изменения в закон Украины о налогообложении товаров, пересылаемых в международных почтовых и экспресс-отправлениях.

В среду, 1 декабря, президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением в Раду. Среди прочего глава государства анонсировал ряд изменений, ожидающих украинцев уже в 2022 году.

Он, в частности, затронул темы экономики, энергетики, социальной сферы, войны на Донбассе, оккупации Крыма, переписи населения и многое другое.