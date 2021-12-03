Пленарное заседание Верховной Рады 3 декабря начнется в 10.00 с часа вопросов к правительству.

В этот раз народные депутаты заслушают министра обороны Алексея Резникова. Он расскажет об обороноспособности Украины в 2021 году, подведет итоги года, касающиеся безопасности, и расскажет о перспективах.

После этого народные депутаты продолжат работать в обычном режиме. В первом чтении они рассмотрят законопроект №5602 о снятии с эксплуатации Чернобыльской АЭС и преобразовании объекта Укрытие в экологически безопасную систему.

Во втором чтении на рассмотрение вынесен законопроект №5694 о введении электронного удостоверения ветерана.

Есть в повестке дня законопроект №5305 о расширении штата Государственного бюро расследований. Его рассмотрят во втором чтении.

Кроме того, если народные депутаты успеют проголосовать за президентский проект закона №5864, то в Украине появится новый праздник – День украинской государственности.

24 августа президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о новом государственном празднике. Согласно документу, с 2022 года страна будет отмечать День украинской государственности.

Датой его празднования будет 28 июля – День Крещения Киевской Руси-Украины.