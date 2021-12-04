Мы готовы к любому формату: Кулеба о переговорах по Донбассу

Украина готова к любому формату мирных переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после визита украинской делегации на заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ в столице Швеции Стокгольме.

Глава МИД Украины рассказал, что обсудил с государственным секретарем США Энтони Блинкеном пакет сдерживания России, а также пути возвращения к минским соглашениям.

По словам Кулебы, сейчас Украина, США, Франция и Германия имеют цель вернуть Россию за стол переговоров и к выполнению минских договоренностей.

– Украина остается преданной дипломатическому пути. Я подтвердил это государственному секретарю. Мы готовы к любому формату движения вперед, чтобы и Российская Федерация подтвердила свою преданность именно дипломатическому урегулированию.

Министр иностранных дел также рассказал, что на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ Европейский Союз анонсировал решение о присоединении Украины к Европейскому фонду мира. На практике это означает выделение для украинской армии €31 млн.

Недавно Дмитрий Кулеба рассказал, что мировые дипломаты обсуждают введение санкций против России. Поэтому Кремль должен подумать несколько раз, прежде чем принимать решение в военном направлении.

По мнению главы МИД Украины, заявления международного сообщества о санкциях служат четкими сигналами для РФ.

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