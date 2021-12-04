Мы готовы к любому формату: Кулеба о переговорах по Донбассу

Украина готова к любому формату мирных переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе.
Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после визита украинской делегации на заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ в столице Швеции Стокгольме.
Глава МИД Украины рассказал, что обсудил с государственным секретарем США Энтони Блинкеном пакет сдерживания России, а также пути возвращения к минским соглашениям.
По словам Кулебы, сейчас Украина, США, Франция и Германия имеют цель вернуть Россию за стол переговоров и к выполнению минских договоренностей.
– Украина остается преданной дипломатическому пути. Я подтвердил это государственному секретарю. Мы готовы к любому формату движения вперед, чтобы и Российская Федерация подтвердила свою преданность именно дипломатическому урегулированию.
Министр иностранных дел также рассказал, что на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ Европейский Союз анонсировал решение о присоединении Украины к Европейскому фонду мира. На практике это означает выделение для украинской армии €31 млн.
Недавно Дмитрий Кулеба рассказал, что мировые дипломаты обсуждают введение санкций против России. Поэтому Кремль должен подумать несколько раз, прежде чем принимать решение в военном направлении.
По мнению главы МИД Украины, заявления международного сообщества о санкциях служат четкими сигналами для РФ.
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