Польша потребует реализации Минских договоренностей, когда возглавит ОБСЕ

Польша будет уделять особое внимание российско-украинскому конфликту в 2022 году, когда будет председательствовать в ОБСЕ.

Об этом сообщил заместитель главы МИД Польши Марцин Пшидач.

По его словам, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине пока единственная форма присутствия международного сообщества в зоне конфликта, поэтому Польша будет настаивать на реализации Минских договоренностей сторонами конфликта.

– ОБСЕ действует на основе консенсуса всех государств-участников. Председательство в ОБСЕ позволит нам влиять на повестку дня и направление дискуссий внутри организации, – подчеркнул Пшидач.

Польский дипломат отметил, что сегодня основные принципы ОБСЕ, записанные почти 50 лет назад, относительно уважения территориальной целостности, нерушимости границ регулярно нарушаются.

— Только соблюдение этих правил обеспечит длительную стабильность и предсказуемость в Европе. В то же время у нас нет иллюзий. В течение многих лет на пространстве ОБСЕ жестоко нарушалось международное право, о чем свидетельствуют незаконная аннексия Крыма и фактическая оккупация части территории Грузии, – добавил он.

Пшидач признал, что при отсутствии доброй воли со стороны некоторых стран Польше вряд ли удастся добиться радикального прорыва в процессе урегулирования конфликта, но они намерены действовать методом малых шагов, чтобы улучшать положение населения и ослаблять напряженность в кризисных регионах.

Швеция, которая председательствует в ОБСЕ, передаст это право Польше 1 января 2022 года.

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Источник: TVP.INFO